Zelenskiy: "Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!"

09.03.2022 18:35

- Zelenskiy: "Hava sahasını hemen kapatın!

- Zelenskiy: "Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!"

MARIUPOL - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesine düzenlediği hava saldırısı sonrasında, "Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!" dedi.

Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesinin vurulmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastanenin vurulduğunu doğrulayarak, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması çağrısını yineledi. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin, Mariupol'de çocuk ve doğum hastanesine doğrudan saldırdığını ve enkaz altında çocukların olduğunu ifade ederek, "Vahşet! Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olacak? Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun! Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından ayrıca, vurulan hastanenin içinden görüntüleri paylaştı.

Zelenskiy: Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!
Zelenskiy: Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!
Zelenskiy: Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!

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Mariupol, Ukrayna, Doğum, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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