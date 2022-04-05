Zelenskiy: "Her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek"

05.04.2022 02:54
Zelenskiy: "Her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zamanın geleceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zamanın geleceğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 40'ıncı gününde yaptığı açıklamada, ülkesinde sivillerin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirterek "Savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek." dedi.

Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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