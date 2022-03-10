Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

10.03.2022 00:07
Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, krizin barışçıl yollarla çözümü, ayrıca krizle ilgili bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bu, Ukrayna- Rusya savaşının başlangıcından bu yana Al Sani ile Zelenskiy arasındaki üçüncü görüşme oldu.

Al Sani, Zelenskiy ile 24 Şubat'ta yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir' Zelenskiy: 'Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir' Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı, komşu ülkelerden 'güvenlik garantileri' istedi Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı, komşu ülkelerden 'güvenlik garantileri' istedi

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement