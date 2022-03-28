Zelenskiy ile Aliyev telefonda görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Zelenskiy, Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'da insani koridorlar oluşturulmasının ve barış görüşmelerini sürdürmenin önemine değinilen görüşmede Zelenskiy, ülkesine Azerbaycan'dan sağlanan insani yardımlar için Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev, insani konulara her zaman büyük önem verdiğini ve özenle yaklaştığını kaydetti.