Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız - Son Dakika
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Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız

14.06.2022 00:09
Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda savaşın 110 gününü değerlendirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donbas bölgesinde başarılı operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Söz konusu 110 gün içinde ülkenin güney bölgelerinde yeniden kontrol sağladıklarını, Harkiv bölgesinin de büyük kısmını düşmanın elinden kurtardıklarını aktaran Zelenskiy, "Genel olarak, 1000'den fazla yerleşim yeri kurtarıldı, işgalcilerin Ukrayna'nın güneyindeki saldırıları durduruldu." dedi.

"Savaşın bedeli Ukrayna için çok ağır"

Öte yandan, Ukraynalı askerlerin Donbas'ta da Rus güçlerine büyük kayıplar verdirdiklerini dile getiren Zelenskiy, "Donbas'taki muharebeler kesinlikle Avrupa'da ve Avrupa için düzenlenen en acımasız muharebelerinden biri olarak tarihe geçecek." diye konuştu.

Ülkesinde devam eden savaşın sona ermesi için güçlü ve modern silahlara ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ve her gün ortaklarımızın dikkatini, sadece yeterli miktarda modern topçuların Ukrayna'ya avantaj sağlayacağına ve nihayet Ukraynalı Donbas'ta Rus saldırılarını sona erdireceğine çekiyoruz."

Zelenskiy, devam eden savaşta birçok sivilin ve çocuğun hayatı kaybettiğini vurgulayarak, "Ukrayna için bu savaşın bedeli çok ağır ve korkunçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile savaşta Ukrayna'daki cephe hattının 2 bin 500 kilometreyi geçtiğine dikkati çeken Zelenskiy, "devam etmek ve tüm topraklarını özgürleştirmekten başka seçenekleri olmadığının, işgalcileri topraklarından kovacaklarının" altını çizdi.

Kırım Rusların huzura kavuşacağı bir toprak değil

Zelenskiy, Rusya'nın işgal ve ilhak ettiği tüm toprakların özgürleştirilmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini, bu topraklarda yaşayan insanlara Ukrayna'nın diğer bölgelerinde şimdi devam eden savaşla ilgili doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Onlara Ukrayna ordusunun mutlaka geleceğini söyleyin. Elbette Kırımımızı da özgürleştireceğiz. Ukrayna bayrağı yine Yalta, Sudak, Dzhankoy ve Yevpatoriya üzerinde dalgalanacak. ve Kırım'da değerli topraklara el koyan her Rus yetkili şunu aklında tutmalı ki burası onların huzura kavuşacakları bir toprak değil." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Biden, Zelenskiy'in savaşın yaklaştığına dair Amerikan istihbaratını duymak istemediğini söyledi Biden, Zelenskiy'in savaşın yaklaştığına dair Amerikan istihbaratını duymak istemediğini söyledi
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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