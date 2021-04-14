Zelenskiy, Japonya Başbakanı Suga ile Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinin sınırlarında artan Rus askeri birlikleri hakkında Suga'yı bilgilendirdi.
Zelenskiy, Suga'ya Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, Japonya dahil G7 ülkelerinin desteğinin önemini vurguladı.
Suga da gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Ukrayna'ya tam desteğini belirtti.
Zelenskiy, Suga'yı ülkesinin bağımsızlığını 30. yıl dönümü etkinliklerine ve Kırım Platformuna davet etti.
Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyat yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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