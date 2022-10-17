Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda İHA'lardan birinin apartmana çarptığını duyurdu - Son Dakika
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Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda İHA'lardan birinin apartmana çarptığını duyurdu

17.10.2022 11:18
Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda İHA'lardan birinin apartmana çarptığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de bu sabah saatlerinde düzenlen saldırılarda kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin apartmana isabet ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de bu sabah saatlerinde düzenlen saldırılarda kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin apartmana isabet ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus güçlerinin Ukrayna halkını "korkutmak" amacıyla gece saatlerinden beri ülkenin çeşitli yerlerine saldırılar düzenlediğini belirterek "Kamikaze insansız hava araçları ve füzeler tüm Ukrayna'ya saldırıyor." ifadelerini kullandı.

İHA'lardan birinin Kiev'de bir apartmana çarptığını aktaran Zelenskiy, "Düşman, şehirlerimizi vurabilir ama bizi kıramaz. İşgalciler, gelecek nesillerce adalete teslim edilecek ve kınanacak. Zafer bizimdir." ifadesine yer verdi.

Kiev'in Şevçenski bölgesindeki saldırılarda İHA'lardan birinin isabet ettiği apartmandan 18 kişi kurtarılırken, 2 kişi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonları devam ediyor.

Öte yandan, Rus güçlerince Ukrayna'nın Dnirpo, Sumy, Odessa ile Mıkolayiv bölgelerine de füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bildirdiğine göre, ülkenin güneyinde 15 kamikaze İHA, doğuda ise 3 seyir füzesi imha edildi.

Odessa bölgesi üzerinde 6, Mıkolayiv bölgesi üzerinde 9 İHA düşürüldü.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda İHA'lardan birinin apartmana çarptığını duyurdu - Son Dakika

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