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Zelenskiy: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında"Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı - Son Dakika

Zelenskiy: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında"Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı

12.02.2022 17:59

- Zelenskiy: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında" Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya nedeniyle artan gerilim nedeniyle halka sükunet çağrısında bulunarak, "Planlı hareket ediyoruz.

- Zelenskiy: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında"

Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya nedeniyle artan gerilim nedeniyle halka sükunet çağrısında bulunarak, "Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, "Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor" dedi. Zelenskiy, "Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Panik yapmayın, her şey kontrol altında"

Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan "sükunet" çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, "Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya'yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Zelenskiy: Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı
Zelenskiy: Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı
Zelenskiy: Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında'Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında"Zelenskiy'den halka sükunet çağrısı - Son Dakika
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