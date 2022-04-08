Zelenskiy: "Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular"

08.04.2022 12:30
Zelenskiy: "Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, istasyonun misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular
Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular
Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular
Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular

YORUMLAR
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Kramatorsk, Donetsk, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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