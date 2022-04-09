Zelenskiy: "Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz"

09.04.2022 21:53
Zelenskiy: "Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra'nın Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Zelenskiy, "Londra'nın, Ukrayna devletinin güvenliğinde kilit bir rol oynamasını bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, Rusya'yı barışa zorlamak için daha fazla baskı uygulanması gerektiğine inandığını belirterek, "Batılı demokratik ülkeler İngiltere'yi örnek almalı" diye konuştu.

Başbakan Johnson'u, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bilgilendirdiğini aktaran Zelenskiy, Johnson'a, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için aldığı etkili yaptırım önlemleri için teşekkür etti.

İki lider, Kiev'in sokaklarını gezdi

Görüşmenin ardından Zelensky ve Johnson, Kiev'in merkezindeki Kreşatik Caddesi, Bağımsızlık Meydanı ve 'Cennetteki Yüz Kahramanları' Sokağı'nda yürüyüş yaptı.

Sokaktan geçen Ukraynalı bir kadın, Johnson'a, Rus birlikleri tarafından tahrip edilen bir apartman dairesinde zarar görmediği için Ukrayna halkının istikrarının sembolü haline dönüşen seramik horozu hediye etti.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Londra, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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