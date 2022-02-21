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Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü - Son Dakika

Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü

21.02.2022 21:02
Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi toplantısını göz önüne alarak Macron ve Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplantıya çağırdığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü toplamıştı.

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Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Macron ve Scholz ile Rusya Güvenlik Konseyi toplantısını görüştü - Son Dakika


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