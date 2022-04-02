"Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor" diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi - Son Dakika
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"Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor" diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi

02.04.2022 03:20

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın en çok vurduğu kentlerden Mariupol'de tahliye konusunda arabuluculuk yapması için Türkiye ile görüştüklerini açıkladı. Zelenski video mesajında ayrıca Rusya'nın özellikle Kırım'da gençleri zorla askere aldığını iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den siviller ile askerlerin tahliyesi konusunda arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini bildirdi.

"MARİUPOL'DEN YARALARI VE ÖLÜLLERİ ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Zelenski video mesajında, bugün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti.

Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenski, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Zelenski, "Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum." dedi.

RUS GENÇLERİNE "ASKERE GİTMEYİN" DEDİ

Öte yandan Rusya'da zorunlu askere davet alan genç çocukların ailelerini uyaran Zelenski, "Bu, geleneksel görünen ama yine de normalden farklı olan bir zorunlu askere çağırma olacak. Bu yıl askere gelenler bize karşı savaşa gönderilebilir. Bu nedenle, bu birçok genç erkek için garantili ölüm demektir." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA ORDUSUNA TESLİM OLUN"

Zelenski Rusya'nın özellikle Kırım'da insanları askere almaya çalıştığının altını çizerek, bunu uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Bu vesile ile Kırım'a seslenen Zelenskiy, "Bunu sabote edin. Emirlere uymayın. Eğer işe yaramazsa ilk fırsatta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olun. Her şeyi anlayacağız." diye konuştu.

Zelenski, Rus askerlerinin kuzey eyaletlerden çekilmeye başladığını ancak doğu bölgesinde yoğunlaşarak yeni güçlü saldırılara hazırlandığını da ifade etti.

RAMAZANI KUTLADI

Ukrayna Müslümanlarını mübarek ramazan ayı dolayısıyla tebrik eden Zelenskiy, "Bu ay samimi dualar, karşılıklı bağışlama ve hayır işlerini temsil eder." dedi.

Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi
Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi
Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi
YORUMLAR
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Ukrayna: Bir günde Mariupol'dan 2 bine yakın sivil tahliye edildi Ukrayna: Bir günde Mariupol'dan 2 bine yakın sivil tahliye edildi Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek Üniversitenin buğdayları, yokluk çektirmeyecek

Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor" diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi - Son Dakika
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