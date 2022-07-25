Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı - Son Dakika
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Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı

25.07.2022 15:25
Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.

Yerel haber ajanslarının, Devlet Başkanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'nun görevine son verdi.

Zelenskiy, geçen hafta, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'yu görevden aldı - Son Dakika

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