Zelenskiy: "Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak"

28.02.2022 12:50
Zelenskiy: "Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırısının 5'inci gününde yeni bir mesaj yayınlayarak önemli mesajlar verdi. Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Devlet Başkanı seçildiğimde her vatandaşın başkan olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. ve şimdi o her birimiz birer savaşçıyız. Her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın" dedi.

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILACAK

Rusya'ya karşı sadece sivil halkın değil mahkumların da direnebileceğini söyleyen ve bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "İşgalcilere karşı mücadeleye katılabilecek herkesin sorumluluk alması gerekir. Bu nedenle; ahlaki açıdan zor olan ancak mücadelemiz için önemli bir karar alındı. Muharebe tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Avrupa Birliği'ne de çağrı yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın acil olarak Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğini ifade ederek, "Yeni bir özel prosedür için Ukrayna'nın acil katılımı konusunda AB'ye çağrıda bulunuyoruz" dedi. Açıklamalarının sonunda Rus askerlerine seslenen Zelenskiy, "Ekipmanlarınızı bırakın ve gidin, komutanlarınıza güvenmeyin gidin" dedi.

(İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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