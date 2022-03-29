Zelenskiy: "Müzakerelerden olumlu sinyaller var" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Müzakerelerden olumlu sinyaller var"

29.03.2022 23:23

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değinerek, "Müzakerelerden olumlu sinyaller var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değinerek, "Müzakerelerden olumlu sinyaller var" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 34. gününde devam ederken, Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de bir araya geldi. Türkiye'de yapılan müzakerelerde olumlu sonuçlara dair sinyaller alındığını ifade eden Zelenskiy, düzenlenmesi planlanan referanduma da göndermede bulundu.

Net sonuçlar almak istediğinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya'nın saldırılarında ve başarılı savunmamızda 34'üncü gün bitiyor. Rusya'nın Kiev'de ve Çernihiv'de askeri hareketliliğini azaltacağı yönündeki haberleri duymuşsunuzdur. Çörnabayevka şehrinde de uçakların uçuşu ve tankların geçişinin azalacağı ifade edildi. Yine de Rusya mevzilerimize saldırmak için potansiyel güce sahip. Hala savaşa yolladıkları teknik araçları var ve kanunsuz adamları var" dedi.

"UKRAYNA MÜZAKERELERE HAZIR VE ONU DEVAM ETTİRECEK"

Ukrayna'nın savunmasının bir numaralı görevleri olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Düşman hala bizim topraklarımızda bombalamalarına devam ediyor. Mariupol tamamen kapalı ve roket saldırıları durmuyor bu bir gerçek. Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz. Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbass'ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik. Ukrayna müzakerelere hazır ve onu devam ettirecek. Biz sonuca odaklanıyoruz. Bizim ülkemiz ve insanlarımız için güvenlik olmalı. Rus ordusu işgal ettiği yerlerden çıkmalı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği garanti olmalı" diye konuştu.

"BİR DEVLET KARARI TEK BİR KİŞİ TARAFINDAN DEĞİL HALK TARAFINDAN ALINACAK"

Bazı konularda halkın karar vermesi gerektiğinin altını çizen Devlet Başkanı, "Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz, halkımızın özgürlüğü için savaşıyoruz. Bundan dolayı herhangi bir devlet kararı tek bir kişi tarafından değil halk tarafından alınacak. Bazı ülkeler Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmamasını konuşuyor. Savaş bitmeden, bize ait olan şeyleri geri kazanmadan, adaleti sağlamadan yaptırımların akıbeti konuşulamaz. Yaptırımlar gerçek barışı sağlamak için yapıldı" dedi.

Mıkolayiv'deki Rus saldırısına değinen Zelenskiy, "Mıkolayiv şehrinde Rusya'nın roketli saldırıları devam etti ve valilik binası vuruldu. Göçük altında kurtarma çalışmaları yapıldı. 8 ölü 30 yaralı mevcut ve bu sayılar böyle kalmayacak. Ruslar bu saldırıyı bilinçli olarak insanların işte olduğu saatte yaptı. Danimarka parlamentosunda Mıkolayiv konusunu da anlattım ve barıştan sonra şehrin yeniden yapılandırılmasında rol almalarını teklif ettim. Danimarka'da bu teklifime çok olumlu bakıldı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu Zelenskiy: 'Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var' Zelenskiy: 'Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Müzakerelerden olumlu sinyaller var' - Son Dakika


Son Dakika
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:18 Piyasaya süreceklerdi! Eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalandı
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 23:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Müzakerelerden olumlu sinyaller var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement