Zelenskiy: "Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi"

19.08.2022 10:36

- Zelenskiy: "Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ile tek müzakere yolunun Rus ordusunun geri çekilmesi olduğunu söyledi.

- Zelenskiy: "Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi"

LVİV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ile tek müzakere yolunun Rus ordusunun geri çekilmesi olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan tarihi Potocki Sarayı'nda gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından düzenlenen artık basın toplantısında konuştu. Zelenskiy, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasına değinerek, Rus tarafının anlaşmaya rağmen kendilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Rusya'ya inancımın olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettim"

Zelenskiy, "Ukrayna tahılının ihracatıyla ilgili 'diplomatik pencere' oluştu. Rusya'ya inancımın olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettim. Ancak Rus silahları yine aynı pencerede. Onların hali hazırdaki saldırılarına şaşırıyoruz. Her gün sivillerimiz öldürülüyor, tecavüze uğruyor ve altyapılarımıza seyir füzeleriyle zarar veriliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savaşın müzakere masasında sonlanacağına dair umudu olduğunu söylemesi üzerine Zelenskiy, "Rusya ile müzakereler ancak Rus birliklerinin yasadışı olarak işgal edilen Ukrayna topraklarından çekilmesiyle mümkün olabilir" dedi.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Müzakerelerin tek yolu Rus ordusunun çekilmesi' - Son Dakika

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