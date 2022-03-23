Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

23.03.2022 20:44
Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde yarın yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya destek için güvence aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde yarın yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'ya destek için güvence aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesi öncesi Johnson ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya destek için güvence aldığını belirterek, Johnson ile Ukrayna'ya yönelik düşmanlıkların seyrini ve savunma yardımını ele aldıklarını ifade etti.

Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman da dahil olmak üzere ek yardım sağlanmasına yönelik karar alınması bekleniyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız' Zelenskiy: 'Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız' Zelenskiy: 'Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız' Zelenskiy: 'Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:26:05. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, NATO Zirvesi öncesi Johnson'dan Ukrayna'ya destek için güvence aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement