Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3) - Son Dakika

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Trafalgar Meydanı

Ukrayna bayrakları açan göstericiler

Meydan zeminine çizilen resim

Protestoya katılan Ukraynalı Katherina ile röportaj LONDRA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ni, dünyanın dört bir yanındaki savaş karşıtlarının sokaklara inmesi ve seslerini yükseltmesi çağrısı üzerine, İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Zelenskiy'nin Ukrayna'ya destek çağrısının ardından Londra Belediyesinin organize ettiği yürüyüşe katılan göstericiler, ellerinde taşıdıkları Ukrayna bayraklarıyla Trafalgar Meydanına yürüyerek, "Savaşın bir an önce durdurulması"nı talep etti.