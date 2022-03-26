Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3) - Son Dakika
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Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3)

26.03.2022 18:06

Trafalgar Meydanı Ukrayna bayrakları açan göstericiler Meydan zeminine çizilen resim Protestoya katılan Ukraynalı Katherina ile röportaj LONDRA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ni, dünyanın dört bir yanındaki savaş karşıtlarının sokaklara inmesi ve seslerini yükseltmesi çağrısı...

Trafalgar Meydanı

Ukrayna bayrakları açan göstericiler

Meydan zeminine çizilen resim

Protestoya katılan Ukraynalı Katherina ile röportaj LONDRA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ni, dünyanın dört bir yanındaki savaş karşıtlarının sokaklara inmesi ve seslerini yükseltmesi çağrısı üzerine, İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Zelenskiy'nin Ukrayna'ya destek çağrısının ardından Londra Belediyesinin organize ettiği yürüyüşe katılan göstericiler, ellerinde taşıdıkları Ukrayna bayraklarıyla Trafalgar Meydanına yürüyerek, "Savaşın bir an önce durdurulması"nı talep etti.

Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3)
Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3)
Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy'nin çağrısı üzerine Londra'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek yürüyüşü düzenledi (3) - Son Dakika
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