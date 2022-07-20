Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti

20.07.2022 18:50
Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, ABD Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkelerini savunmak için daha çok silah ve hava savunma sistemi talebinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, ABD Kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkelerini savunmak için daha çok silah ve hava savunma sistemi talebinde bulundu.

Zelenska, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerinde ABD Kongresinde konuştu.

ABD Kongresine hitap eden ilk yabancı ülke başkan eşi olduğunu belirten Zelenska, "Sizlere bugün burada bir First Lady olarak değil, bir anne ve bir kız çocuğu olarak hitap etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşında yaşamını yitiren çocuklar ve ailelerin hikayelerini fotoğraflarla anlatarak, "Genellikle başkan eşleri, eğitim, insan hakları, eşitlik, erişilebilirlik gibi barışçıl konulardan bahseder. Belki siz de benden bu konulardan konuşmamı bekliyorsunuz. Ancak ülkeme yönelik sebepsiz işgalci bir terör savaşı varken ben nasıl bu konulardan konuşabilirim? Rusya ülkemizi mahvediyor." dedi.

"Rusya öldürürken, Amerika hayat kurtarıyor"

ABD'nin savaşta Ukrayna'ya desteği için teşekkür eden Zelenska, "Sizin bize desteğiniz çok güçlü. Rusya öldürürken, Amerika hayat kurtarıyor." şeklinde konuştu.

Zelenska, Ukrayna'da savaşın hala bitmediğine dikkati çekerek, "Sizden asla yapmak istemeyeceğim bir şeyi istiyorum. Sizden silah istiyorum. Bu silahlar başka birinin toprağına saldırı için değil, bizim toprağımızı korumamız ve hayatta kalmamız için kullanılacak. Hava savunma sistemleri istiyorum ki füzeler kimseyi öldürmesin, bebek arabasındaki çocuklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

ABD Kongresinin gelecek ay çalışmalarına ara vereceğini ve sonra eylülde tekrar göreve döneceğini belirten Zelenska, şunları kaydetti:

"Ben eylülde oğlumun okula gidip gidemeyeceğini bilmiyorum. Akademik yılın başında kızımın üniversiteye başlayıp başlayamayacağını bilmiyorum. Ukraynalı öğretmenler neye hazırlanmalı? Sınıflarda çalışmaya mı yoksa sığınıklarda bombalardan korunmaya mı? Bunların yanıtı bende yok. Ancak hava savunma sistemlerimiz olursa elimizde bir yanıt da olur."

YORUMLAR
500
ABD, Ukrayna'ya 4 HIMARS sistemi daha verecek ABD, Ukrayna'ya 4 HIMARS sistemi daha verecek Fas ve İsrail, askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesini görüştü Fas ve İsrail, askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesini görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Volodimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 19:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresinden hava savunma sistemi talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement