Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresine hitap edecek - Son Dakika
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Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresine hitap edecek

18.07.2022 22:02
Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, 20 Temmuz Çarşamba günü ABD Kongresine hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, 20 Temmuz Çarşamba günü ABD Kongresine hitap edecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Olena Zelenska'nın 20 Temmuz'da yerel saat ile 11.00'da hitapta bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Temsilciler Meclisi üyelerinin yanı sıra Senato üyelerinin söz konusu konuşmayı dinlemeye davet edildiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap etmiş ve Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresine hitap edecek - Son Dakika
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