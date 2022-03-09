Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı, komşu ülkelerden "güvenlik garantileri" istedi - Son Dakika
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Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı, komşu ülkelerden "güvenlik garantileri" istedi

09.03.2022 18:51
Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı, komşu ülkelerden "güvenlik garantileri" istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva, kendilerine komşu ülkelerce güvenlik garantileri verildiği müddetçe Rusya'nın, Ukrayna'nın "tarafsız" bir ülke olması talebini konuşmaya hazır olduklarını ancak topraklarından tek bir metrekareyi bile...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva, kendilerine komşu ülkelerce güvenlik garantileri verildiği müddetçe Rusya'nın, Ukrayna'nın "tarafsız" bir ülke olması talebini konuşmaya hazır olduklarını ancak topraklarından tek bir metrekareyi bile teslim etmeyeceklerini söyledi.

Zhovkva, Bloomberg televizyonuna Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın "tarafsız" bir ülke olma talebini konuşmaya hazır olduklarını belirten Zhovkva, ancak bunun için komşu ülkelerin kendilerine bazı güvenlik garantileri vermesi gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'nın tek bir metrekare toprağını bile teslim etmeyeceğiz ancak tabii ki de diplomasiye açığız." ifadesini kullanan Zhovkva, komşularından talep ettikleri güvenlik garantileri konusunda detay vermedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın "bağımsız bir ülke" olması talebi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya ve ABD'ye gönderdiği güvenlik taleplerinde, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine karşı olduğunu belirtmiş, Batılı ülkelerden bu konuda garanti istemişti. Ukrayna ordusunun küçültülmesi ve tarafsız bir ülke olmasını talep etmişti.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için, Ukrayna'nın anayasasını tarafsızlığını yansıtacak şekilde değiştirmesini talep ettiklerini aktarmıştı.

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Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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