63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek

03.01.2023 00:54

Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu 63 Rus askerinin yaşamını yitirmesinden sonra Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Telegram hesabından görüntülü paylaşım yapan Zelenski, Rus kuvvetlerinin füze ve İHA'larla saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askerlerinin yoğunlukta olduğu Makiivka bölgesine Himar füzesiyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda 63 Rus askeri yaşamını yitirdi. Ukrayna tarafı ise 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

ZELENSKİ'DEN GECE SAATLERİNDE AÇIKLAMA

Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımıyla halka seslenerek, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GECELER OLDUKÇA HAREKETLİ GEÇEBİLİR"

Sadece son iki gün içinde Rus güçlerin fırlattığı 80'den fazla İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşı gecesinden bu yana sadece iki gün geçti ve Ukrayna'da düşürülen İran İHA'ların (İran yapımı İHA) sayısı şimdiden 80'i geçti. Yakın gelecekte bu sayı artabilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir. Rusya'nın, uzun vadeli bir Şahid (Şahid İHA'sı) saldırısı planladığına dair bilgimiz var."

AB KOMİSYONU BAŞKANIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Ukrayna hava savunma kuvvetlerine daha da dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenski, "Şimdi, hava sahasını korumaya dahil olan herkesin ekstra dikkatli olması gereken bir zamandır." diye konuştu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenski, şubat ayında düzenlenmesi planlanan AB-Ukrayna Ortak Zirvesi ile detaylar hakkında konuştuklarını kaydetti.

"MAKRO FİNANS DESTEĞİNİN İLK BÖLÜMÜNÜ OCAK AYINDA BEKLİYORUZ"

Leyen ile konuşmasında ayrıca AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı finansal destek konusunu da ele aldıklarını dile getiren Zelenski, "Geçen yıl verilen karara göre, makro finans desteğinin ilk bölümünü ocak ayında bekliyoruz. Bu, Rusya'nın saldırganlık için yeni güçler toplamaya çalıştığı bu dönemde son derece önemlidir." dedi.

"SON 24 SAATTE 31 FÜZE, 12 HAVA SALDIRISI"

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin dün ve bu sabaha karşı ülkenin çeşitli bölgelerine füze ve hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Son 24 saat içinde düşman, 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenledi." denildi.

"FÜZE SALDIRILARI TEHDİDİ DEVAM EDİYOR"

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'ya insansız hava araçlarını da (İHA) fırlattığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, düşman, 13 İran üretimi Şahid-136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşmanın hava ve füze saldırıları tehdidi Ukrayna genelinde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi

Volodimir Zelenskiy, İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek
00:11 Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran yaşlı adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
00:02 Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı
23:53 Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi
23:25 Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı
23:00 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı
22:51 Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı
22:27 2022 yılında sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısı açıklandı! İşte bakanlığın verdiği rakam
21:57 Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu
21:34 Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 00:56:32. #1.11#
SON DAKİKA: 63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement