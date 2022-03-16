Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını Kiev'de kabul etti - Son Dakika
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Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını Kiev'de kabul etti

16.03.2022 00:03

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul etti.

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen konuk başbakanlara, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaş hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıya Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da katıldı.

Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını Kiev'de kabul etti
Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını Kiev'de kabul etti
Zelenskiy, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını Kiev'de kabul etti

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Slovenya, Polonya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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