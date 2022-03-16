Son dakika haber! Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi

16.03.2022 00:05

Son dakika gelişmesine göre - Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna'nın...

- Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Rus saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları, Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılardan bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk başbakanlar oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu ziyarete duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenskiy, "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslav Kaczynski, Çek Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa. Ukrayna için böyle zor bir zamanda gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, desteğinizin güçlü bir ispatıdır. Biz buna çok kıymet veriyoruz" dedi

Son dakika haber! Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi
Son dakika haber! Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi
Son dakika haber! Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi

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Slovenya, Polonya, Ukrayna, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanlarını ile Kiev'de bir araya geldi - Son Dakika


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