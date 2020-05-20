Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile korona virüs salgınından sonra görüşeceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs 2019'da başkanlık yemini ederek göreve başlamıştı. Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda düzenlenen yemin töreninin yıldönümünde, göreve başladığı günden bu yana en kapsamlı basın toplantısını gerçekleştiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşeceğine dair soruları yanıtlayan Zelenskiy, "İşgal edilen topraklarımızın, tutuklanan insanlarımızın ve işgal altındaki Kırım'ın geri dönmesi için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Normandiya Dörtlüsü formatında yapılacak olan bir sonraki görüşme sebebiyle Almanya, Fransa ve Rusya ile görüşmelerimiz sürüyor. Korona virüs salgınından sonra bu görüşmenin gerçekleşmesi için herkes aynı fikirde" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Putin arasındaki ilk görüşme, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Almanya ve Fransa'nın da katılımıyla gerçekleşmişti. Yapılan bu görüşmede, Rusya tarafından işgal edilen Donbas Bölgesi ve Kırım'ın geleceği konuşulmuş, iki ülke tarafından esir alınan insanların 'herkese karşı herkes' şartıyla serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

"4 BİN 500 KİLOMETRE YOL İNŞA EDECEĞİZ"

Ülkesindeki altyapı sorunlarına yönelik sorulara cevap veren Zelenskiy, "Planladığımız büyük projeleri iptal etmeyeceğiz. Ülkedeki ekonomik problemlere rağmen yol yapım çalışmalarını 9 kat arttırdık. Görev sürem bitene kadar devlet yollarını tamamlayacağız. Görevi esnasında normal yolların yapıldığı Devlet Başkanı olarak anılmak istiyorum. Başkanlık görevimden sonra Ukrayna'da yaşamaya devem edip normal yollarda seyahat edeceğim' şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'ın Zaporoji Bölgesi'nde Türk firmalarının yaptığı asfalt yolda çalışmaları incelemiş ve övgü dolu sözler sarf ederek, "Türkler güzel yol yapıyor. Diğer yolları da yaptıralım" ifadelerini kullanmıştı.

"EŞKIYALARLA AYNI MASAYA OTURMAM"

Geçtiğimiz günlerde Çerkasi Belediye Başkanı Anatoliy Bondarenko, Ukrayna Devlet Başkanlığının onayı olmadan karantina sürecinden çıktığını duyurmuş ve Zelenskiy tarafından sert şekilde eleştirilmiş, Zelenskiy ve Bondarenko arasında karşılıklı sert açıklamalar bir süre devam etmişti. Bu konunun akıbetine ilişkin soruları yanıtlayan Zelenskiy, "Demokrasi olmak zorunda. İnsanları hayal kırıklığına uğratıyorlar. Hakkında 19 dava açılmış bir belediye başkanı düşünün. Halk tarafından seçilmiş bir başkan. Saygı duyuyorum halkın kararına ancak bu tarz eşkıyalarla aynı masaya oturmam" şeklinde konuştu.

"KIRIM BİZİM TOPRAĞIMIZ"

Sözlerine "Selamun Aleyküm Sayın Zelesnkiy" ifadeleriyle başlayan Kırımlı gazetecinin Kırım'a ilişkin sorduğu sorulara da cevap veren Zelenskiy, "Kırım yetkilileriyle sürekli görüşüyoruz. Yakın zamanda Kırım Meclisin'de bulunduk. Tüm dünya liderleriyle her görüşmemde Kırım konusunu dile getiriyorum ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam etmesi gerektiğinin üzerinde duruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yakın zamanda bir açıklama yaptı ve Ukrayna'nın toprakları geri dönene kadar Rusya'ya yaptırım uygulamasının devam edeceğini dile getirdi. Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuları ele alıyoruz. Herson Bölgemizde Türkiye tarafından Kırımlılar için 500 konut projesi başlatıldı. Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok büyük bir cami yapılmasını da kararlaştırdık Sayın Erdoğan'la. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bu konuları görüşüyoruz. Kırım bizimdir ve topraklarımız geri gelene kadar yaptırımlara devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)