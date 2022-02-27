Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi

27.02.2022 21:02

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını belirterek, "Bırakalım denesinler.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını belirterek, "Bırakalım denesinler." dedi.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda değerlendirmelerde bulundu.

Rus heyeti ile toplantıdan sonuç çıkacağına çok inanmadığını aktaran Zelenskiy, "Bırakalım denesinler." diye konuştu.

Zelenskiy, "Böylece hiçbir Ukrayna vatandaşı, başkan olarak, küçük bir şans bile olsa, savaşı durdurmaya çalıştığımdan şüphe duymasın." şeklinde konuştu.

Hedeflerinin toprak bütünlüğü olduğunu ifade eden Zelenskiy, bunun ulusal devlet olmanın bir koşulu olduğunu vurguladı.

Askerlerin para için değil yarınları için savaştığını kaydeden Zelenskiy, onlara minnettarlıklarını göstermek için savaş bitene kadar maaşlarını yüz bin grivnaya (yaklaşık 46 bin Türk Lirası) çıkardığını ifade etti.

Zelenskiy, üzülerek dünyanın en büyük uçağı olan "Mriya"yı kaybettiklerini açıkladı ve yeni bir tane inşa ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi
Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi
Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rus heyetiyle toplantının sonuç vereceğine çok inanmadığını söyledi - Son Dakika


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