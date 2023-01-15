Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'e yükseldi

15.01.2023 19:49

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 25'e yükseldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 25'e yükseldiğini belirtti.

Zelenkiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, dün Dnipro'daki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı ile enkaz alanında devam eden arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saldırı sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 25'e çıktığını aktaran Zelenskiy, ölenler arasında bir çocuğun da olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, 13'ü çocuk 73 kişinin yaralandığı saldırının ardından 6 çocuğun enkazdan kurtarıldığını anımsattı.

Enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Saldırıda birçok sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Dnipro'da 3 günlük yas ilan edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz alanında evsiz kalan siviller için çadırlar kuruldu.

Saldırıdan önce yaklaşık 400 sivilin yaşadığı konutun çevresinde kurulan masalarda sıcak çay, kahve ve yemek ikram ediliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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