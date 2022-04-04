Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde "soykırım" yaptığını iddia etti - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde "soykırım" yaptığını iddia etti

04.04.2022 00:21
Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde "soykırım" yaptığını iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Amerikan CBS televizyonuna bağlanarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın çekilmesinin taktiksel bir güç kaydırma olduğunu söyleyen Zelenski, Rusya'nın bazı kentleri almak için defalarca girişimde bulunduğunu, Rus ordusunun Kiev yakınlarında aldığı bazı yerleşim birimlerinde ise büyük yıkımlara yol açtığını belirtti.

Çok fazla savaş filmi izlediğini belirten Zelenskiy, "Ancak buna benzer bir şey hayal edememiştik. Bir ülkenin tamamını yıkma kararı manyakça bir karar." dedi.

Ukrayna lideri, Rus ordusunun Doğu Ukrayna'ya odaklanarak Kırım ile Donbass bölgesini birbirine bağlamak üzere yığınak yaptığını ve oraya Çeçenleri getirdiğini söyledi.

Rusların çekilmesinin ardından Kiev çevresindeki yerleşim birimlerinde ortaya çıkan sivil cesetleri ve yıkımla ilgili görüntüleri değerlendiren Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bu ölümlerde dahli bulunan tüm komutanların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Yapılanlar adil bir şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. Sizden ve izleyicilerinizden bu görüntüleri izletmek durumunda kaldığımdan dolayı özür dilerim. İnsanların elleri bağlı, vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki." yorumunu yaptı.

Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşananların "soykırım" olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Elbette ki bu bir soykırımdır. Bütün ulusun ve halkın ortadan kaldırılmasıdır. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millet var bizde. Bu, tüm bu milletlerin yok edilmesiyle ilgili. Biz Ukrayna vatandaşıyız ve Rusya Federasyonu'nun politikasına boyun eğmek istemiyoruz. Yok edilmemizin nedeni budur ve bu 21. yüzyılın Avrupası'nda oluyor."

Savaşın kesinlikle bitmesi gerektiğini dile getiren Zelenskiy, binlerce insanın öldürüldüğü durumda barışa razı olmadığını ancak başka bir yolun olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, "Bir başkan olarak söylüyorum yüz binlerce, milyonlarca insanın ölmesini istemiyorsak, diyalogdan başka bir yol yok." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerde 'soykırım' yaptığını iddia etti - Son Dakika


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