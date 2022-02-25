Zelenskiy: Rus sabotaj grupları Kiev'e girdi - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı.

Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil." ifadesini kullandı.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." ifadesini kullandı.

"Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz"

Zelenskiy, Rusya'ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak?" dedi.

Ukrayna'ya yalnızca sözle değil, belirli şekilde destek olan ülkelere de minnettar olduklarını anlatan Zelenskiy, "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller."

Avrupa'daki 27 liderin korktuklarının altını çizen Zelenskiy, "Hepsi korkuyor ve biz korkmuyoruz. Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek?" dedi.

Zelenskiy, devam eden işgalin sonunun konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Ama şimdi ülkenin kaderi tamamen ordumuza ve güvenlik güçlerimize bağlı." ifadesini kullandı.