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Zelenskiy: "Rusya'da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması...
7 saat önce
Zelenskiy: "Rusya'da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Zelenskiy: " Rusya'da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımını bekliyoruz."
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