Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konular Ukrayna'da referandumla belirlenecek - Son Dakika
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Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konular Ukrayna'da referandumla belirlenecek

21.03.2022 22:49
Zelenskiy: Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konular Ukrayna'da referandumla belirlenecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bir NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna'yı üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak ülkeleri olduğunu vurguladı.

Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım."

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşananları 'Holokost'a benzetmesini' reddetti İsrail Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşananları 'Holokost'a benzetmesini' reddetti Zelenskiy: 'Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna'yı dinlemek gerektiğini anladınız' Zelenskiy: 'Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna'yı dinlemek gerektiğini anladınız'

Vladimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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