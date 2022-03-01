Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi - Son Dakika
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Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi

01.03.2022 02:25
Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, "Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak." dedi.

Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenskiy, "Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 5 gün içinde 56 füze saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini kaydetti.

Rusya'ya daha sert yaptırımlar için çağrı

Sivillere saldıran bir ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi olamayacağını vurgulayan Zelenskiy; Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanların, kanalların ve havaalanlarının kapatılması çağrısında bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmaması gerektiğini söyledi.

Müzakerelerde sinyal var, istenilen sonuç yok

Başkent Kiev'e sadece bir gün içinde 3 roket saldırısı düzenlendiğini bildiren Zelenskiy, Rus sabotaj güçlerinin şehrin elektriğini kesmeyi planladığını belirtti.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna'nın bombalandığına dikkati çeken Zelenskiy, müzakereler konusunda, "Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'e döndüğünde analizler yapacaklarını ve ikinci tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar vereceklerini dile getirdi.

Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine girmesi için başvuru dilekçesini imzaladığını ve resmen kayda geçildiğini belirterek bu anı, 30 yıldır beklediklerini sözlerine ekledi.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerden istedikleri sonucun çıkmadığını bildirdi - Son Dakika


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