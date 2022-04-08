Zelenskiy: "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu"

08.04.2022 13:28
Zelenskiy: "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu hedef almasının ardından tahliye için bekleyen 30 sivil hayatını kaybederken, yüzlerce sivil ise yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tren istasyonunda binlerce Ukraynalı sivil olduğunu belirterek, "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu. Binlerce sivilin tahliye beklediği sırada gerçekleşen saldırıda, 30 sivil hayatını kaybetti ve 100'ü aşkın sivil ise feci şekilde yaralandı. Polis ve kurtarma ekipleri bölgede. Rus işgalciler acımasız yöntemlerine devam ediyor. Bizimle savaş alanında karşı karşıya gelecek güce ve cesarete sahip olmadıklarından, sivil nüfusu yok ediyorlar. Bu yapılan sınırı olmayan kötülüktür. Cezalandırılmazsa asla durmaz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Zelenskiy: Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu
Zelenskiy: Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu
Zelenskiy: Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu
Zelenskiy: Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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