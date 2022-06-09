Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi

09.06.2022 16:58
Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak hitap etti.

Konuşmasında Rusya'nın saldırgan politikasını durdurmak için hem uluslararası örgütler düzeyinde hem de ülkeler düzeyinde tüm baskı araçlarının kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rus saldırganlığının iş birliği ve gelişmeyi engelleyen en önemli faktör ve kilit tehdit olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyadaki tüm yaşam kurallarına karşı yürüttüğü savaşın şimdiden ciddi sonuçlara yol açtığını dile getirerek, savaşta 10 binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, Ukrayna'nın yüzlerce şehir ve köylerinin yıkıldığını, yaklaşık 12 milyon Ukraynalının mülteci durumuna düştüğünü bildirdi.

Rusya'nın Karadeniz'i bloke etmesi nedeniyle, farklı kıtalardaki yüz milyonlarca insanın kendilerini yiyecek eksikliğinin eşiğinde bulduğunu öne süren Zelenskiy, "Avrupa, tarihinin en zor enerji durumlarından birini yaşıyor. Rusya'nın özgür dünya için başka hangi krizleri hazırladığını hala bilmiyoruz. Rus ordusu kitle imha silahı kullanırsa ne olur? Rusya'nın saldırıları sonucunda, örneğin bölgemizdeki içme suyu kaynaklarına yönelik bir tehdit ortaya çıkarsa ne olacak? veya Karadeniz havzasının ve dolayısıyla Akdeniz'in bir kısmının radyasyon veya kimyasal kirlenme tehdidi olursa ne olur?" diye konuştu.

Zelenskiy, gıda krizine bir kez daha dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Rusya'nın FAO üyeliğinin devam etmesi söz konusu olmamalıdır. En az 400 milyon ve en fazla bir milyardan fazla insanın açlığı için çalışan Rusya'nın FAO'da ne işi var?

Ukrayna'nın tarım ihracatı küresel pazarda dengeleyici bir rol oynuyor. Rusya, Afrika ve Asya sakinlerini rehine olarak kullanarak Avrupa'ya karşı yeni bir göç dalgası kışkırtmasının hesabını vermelidir. Rusya'ya karşı küresel düzeyde uzun vadeli sancılı yaptırımlar uygulanmalıdır."

YORUMLAR
500
Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Zelenski'den tepki geldi Fransa ile Ukrayna arasında gerginlik tırmandı! Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Zelenski'den tepki geldi Ukrayna savaşı: Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Severodonetsk ve Lysychansk için 'Ölü şehirler' dedi Ukrayna savaşı: Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Severodonetsk ve Lysychansk için 'Ölü şehirler' dedi
Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:03:18. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Rusya'nın FAO üyeliğine son verilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement