Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi Açıklaması

29.03.2022 02:11
Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi ve amacına uygun işlemesi gerektiğini belirterek, "Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların sertleştirilmesi ve amacına uygun işlemesi gerektiğini belirterek, "Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder" dedi.

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, İrpin şehrinin işgalcilerden kurtarıldığını hatırlatarak, şehrin kurtarılmasında yer alanlara teşekkür etti.

Rus ordusunun Kiev bölgesinden geri püskürtülmeye devam edildiğini belirten Zelenskiy, "Kurtarılan bölgeler henüz güvenlikli değil. Çatışmalar sürüyor. Rus ordusu hala eyaletin kuzeyini elinde tutuyor ve bunun için kaynaklara ve insan gücüne sahipler. Ayrıca kayıplara uğrayan birliklerin savaş kabiliyetini geri kazanmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bu hafta Ukraynalı ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir grubun Rusya'ya uygulanan yaptırımların gerçekte neleri etkilediğini analiz etmek için Cumhurbaşkanlığı Ofisinde çalışmaya başlayacağını belirterek, "Yaptırımlar, amacına uygun işlemelidir. Bunları atlatmak için (Rusya'ya) hiçbir yol bırakılmamalıdır. Tüm demokratik dünyanın hedefi bu olmalıdır." diye konuştu.

Rusya'ya yönelik pasif yaptırımları kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, şunları söyledi:

"Önleyici yaptırım paketi uygulanmadı ve tam ölçekli savaş başladı. Şimdi kimyasal silah kullanacağı takdirde Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı, örneğin Rus petrolünün Avrupa'ya arzına ambargo uygulanacağı konusunda bazı çevrelerden imalar yapılıyor. Söylenecek kelime bulamıyorum. Durum ne hale geldi. Biz canlı insanlar Rusya'nın kimyasal silah kullanmasını beklemeliyiz, öyle mi?

Rus ordusunun daha önce yaptıkları, beyaz fosfor bombası kullanmaları, kimyasal üretim tesislerini ve nükleer santralleri vurmaları petrol ambargosunu hak etmiyor mu? Yaptırım paketlerinin yeterince etkili ve ciddi olması bizim için önemli. Yaptırımlar zayıf kalırsa veya yetersiz olursa Rusya yönetimi şu anda yaptıklarının daha fazlasını yapabilecekleri konusunda tehlikeli bir yanılsamaya düşer ve bunu binlerce Ukraynalı canlarıyla öder."

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Ruble yakında Rusya'da kiloyla satılacak' Zelenskiy: 'Ruble yakında Rusya'da kiloyla satılacak' Zelenskiy'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı Açıklaması Zelenskiy'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı Açıklaması

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 02:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement