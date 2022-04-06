Zelenskiy: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı"

06.04.2022 02:20
Zelenskiy: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus ordusunun Buça'da Ukraynalılara işkence ettiğini belirtti.

Zelenskiy, "Dünyanın Buça'da olanları görmesinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar, işgalcilerin işlediği savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Eğer, bundan sonra Rus bankaları her zamanki gibi çalışabilir, Rusya'ya mallar gönderilmeye devam eder, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya enerji kaynakları için ödeme yapmaya devam eder ise o halde bazı liderlerin siyasi kaderi artık eskisi gibi gelişmeyecektir." dedi.

"Donbas ve Harkiv bölgelerindeki durum zor"

Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin girmeye çalıştığı alanların birçoğunu elde tuttuğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin Donbas ve Harkiv bölgelerindeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre daha fazla askere ve teçhizata sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ancak Rus yetkililerinin orduya askeri okullardan öğrenciler katmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin savaşmaya devam edeceğine vurgu yaparak "Başka bir seçeneğimiz yok. Topraklarımız ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ne için savaştığımızı biliyoruz ve zafer için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın işgali: Putin savaş suçlarından yargılanabilir mi? Ukrayna'nın işgali: Putin savaş suçlarından yargılanabilir mi? Ukrayna Başsavcılığı: 'Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedi bulundu' Ukrayna Başsavcılığı: 'Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedi bulundu'

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı' - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak!
00:51 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
00:39 Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
00:23 Liverpool, Benfica'yı 3-1 mağlup etti!
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 02:31:18. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement