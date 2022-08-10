Zelenskiy: "RusyaUkrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı"

- Zelenskiy: "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" dedi.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün meydana gelen patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy, Kırım'dan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya, Avrupa'nın her zaman en iyi yerlerinden biri olan ve olmaya devam edecek olan yarımadamızı Avrupa'nın en tehlikeli yerlerinden biri haline getirdi. Kırım'da Rus işgalcilerin varlığı, tüm Avrupa ve küresel istikrar için bir tehdittir. Kırım işgal altında olduğu sürece Karadeniz bölgesi güvenli olamaz. Rusya, yarımadamızı askeri üs olarak kullanabildiği sürece, Akdeniz kıyısındaki birçok ülkede istikrarlı ve kalıcı bir barış olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı"

Zelenskiy, ülkesindeki savaşın Kırım ile başladığını söyleyerek, "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı. Bugün bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Ancak Kırım'ın kurtuluşu için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde dün 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuş, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.