Zelenskiy: "saldırganlıklara Karşı Yaptırımlar, Gerilimi Azaltma ve Barışçıl Çözüme Yardımcı Olacak" - Son Dakika

- Zelenskiy: "Saldırganlıklara karşı yaptırımlar, gerilimi azaltma ve barışçıl çözüme yardımcı olacak"

MÜNİH - ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların gerilimi azaltma konusunda yardımcı olacağını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih'te ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. İkilinin gündemi Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim oldu. ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, "Barışçıl ve diplomatik yol, bizim ihtiyacımız olan yoldur. Biz bunu 8 yıldır yapıyoruz. Burası bizim toprağımız ve neler olup bittiğini biliyoruz. Tek istediğimiz ülkemize barış getirmek. Müttefikimiz ve ortağımız olarak ABD'ye ve Başkan Biden'a minnettarız" dedi. Kendilerine destek veren ülkelere Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda çağrı yapan Zelenskiy, "Saldırganlıklardan önce yaptırımların barışçıl bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Bu nedenle durumu nasıl gördüğümüzü ve neyin işe yarayabileceğini size aktarmak istiyorum. Gücümüze ve ortaklarımızın desteğine inanıyorum" diye konuştu.