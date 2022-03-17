Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor"

17.03.2022 22:31
Zelenskiy: "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının savaş karşıtı koalisyonun genişletilerek durdurulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Twitter'den yaptığı açıklamada, Guatemala'nın Ukrayna'yı desteklediği ve bundan dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Guatemala'nın Rus saldırganlığına karşı verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savaşı, herkesin birlikte durdurması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Savaş karşıtı koalisyonu genişletmemiz gerekiyor. Savaşı birlikte durduralım." ifadelerine yer verdi.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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