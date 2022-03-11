Zelenskiy, son 2 günde 100 bin Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, son 2 günde 100 bin Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı

11.03.2022 03:48
Zelenskiy, son 2 günde 100 bin Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sumi, Trostyanets, Krasnopillya, İrpin, Buça, Hostomel, İzyum kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları oluşturduklarını belirten Zelenskiy, "Gün içinde 40 binden fazla kişi, iki gün içinde ise 100 bine yakın kişi tahliye ettik." dedi.

Bölgelere insani yardım yaptıklarını dile getiren Zelenskiy, Mariupol ile Volnovaha şehirlerinin tamamıyla bloke edildiğini söyledi.

Zelenskiy, "Rus askeri birliklerinin ateş etmeye devam etmesine rağmen, Mariupol'a gıda ve ilaç dolu kamyonlardan oluşan bir konvoy gönderme talimatı verdim. Ancak işgalciler, Mariupol sakinleri için hayati öneme sahip koridora tanklarla ateş etti ve bunu bile bile yaptı. Bu bir terördür." diye konuştu.

"Kimyasal saldırı hazırlığı yaptığımız yönündeki iddialar yalan"

Ukrayna ordusunun kimyasal saldırı için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları yalanlayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

" Rusya, Ukrayna'da işlediği suçları propagandayla örtmeye çalışıyor. Bu çok endişelendiriyor. Rusya'nın planlarını öğrenmek istiyorsanız, başkalarını neyle suçladığına bakmalısınız. Bundan defalarca emin olduk."

9 Mart'ta, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığı ve bunun için Harkiv kentinin yakınlarına 80 ton amonyak getirdiği iddiasında bulunmuştu.

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Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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