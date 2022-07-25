Zelenskiy, tahıl sevkiyatını engellemediklerini kanıtlayacaklarını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, tahıl sevkiyatını engellemediklerini kanıtlayacaklarını söyledi

25.07.2022 18:24
Zelenskiy, tahıl sevkiyatını engellemediklerini kanıtlayacaklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e gelen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna tarım ürünlerinin limanlardan sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin soru üzerine, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Limanlar İdaresi, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların ve başvuruların başladığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Guatemala, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, tahıl sevkiyatını engellemediklerini kanıtlayacaklarını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy, tahıl sevkiyatını engellemediklerini kanıtlayacaklarını söyledi - Son Dakika
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