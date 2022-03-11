Zelenskiy: "Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi"

11.03.2022 09:51
Zelenskiy: "Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlar kurulduğu ve kimyasal denemeler yapıldığı iddialarına ilişkin, "Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da biyolojik laboratuvarlar kurulduğu ve kimyasal denemeler yapıldığı iddialarına ilişkin, "Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi. Bunu bütün dünya biliyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırıları devam ederken bir kez daha dünyaya seslendi. Rusya'nın ABD'nin fonlarıyla Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurulduğu ve Rusya operasyonları sırasında bu laboratuvarların Ukrayna dışına çıkarıldığı iddialarına yanıt veren Zelenskiy, "Ben kifayetli bir ülkenin kifayetli başkanıyım. 2 çocuk babasıyım. Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi. Bunu bütün dünya biliyor" dedi.

Zelenskiy, "Rusya, bize karşı böyle bir şey yaparsa en ağır karşılığı alacaktır. Bizi sözde biyolojik silah geliştirmekle suçluyorlar. İddiaya göre kimyasal bir saldırı hazırlıyoruz. Rusya'nın planlarını öğrenmek istiyorsanız, Rusya'nın başkalarını neyle suçladığına bakın" şeklinde konuştu.

AB'YE ÜYELİK MESAJI

Konuşmasında Avrupa Birliği'ne de mesaj gönderen Zelenskiy, "Bugün ve gelecekte Avrupa'da Ukrayna'nın AB'deki geleceğine ilişkin tartışmalar sürecek. Halkımızın, devletimizin, ordumuzun, insanların bizi orada görmek istemesi için her şeyi yaptığına inanıyorum. Bugün Avrupa başkentlerinin meydanlarında her ülkenin halklarının desteğini gördüğümde Ukrayna halkının zaten Avrupa Birliği'nde olduğunu biliyorum. Peki, politikacılar? Eminim bu uyumu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM KORİDORUNUN İŞLEMESİ İÇİN GEREKEN HER ŞEYİ YAPMAMIZA RAĞMEN RUS BİRLİKLERİ ATEŞİ KESMEDİ"

Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin sürdüğünü, ancak Rus ordusunun tahliyeler sırasında sivillere ateş açtığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün bizim için ana görevlerden biri insani yardım koridorlarının organizasyonuydu. Sumi, Trostianets, Krasnopolye, Irpin, Bucha, Gostomel ve İzyum'dan bugün 40 bin kişi tahliye edildi. Mariupol ve Volnovakha tamamen engellenmiş durumda. İnsani yardım koridorunun işlemesi için gereken her şeyi yapmamıza rağmen Rus birlikleri ateşi kesmedi. Bugün Donetsk bölgesindeki Acil Servis Kurumu ana bölümünün binasını yıktılar. Mariupol sakinlerinin tahliye için toplandığı yer bu binanın yanındaydı. Bu apaçık terördür. İşgalciler kuşatma altındaki şehirlerde halkımızı aldatmak için her şeyi yapıyorlar. Size bilgi vermemek için iletişimi kesiyorlar" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Kimyasal, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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