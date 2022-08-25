Zelenskiy: Tren istasyonu saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zelenskiy: Tren istasyonu saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti

25.08.2022 09:50
Zelenskiy: Tren istasyonu saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bir tren istasyonuna yapılan Rus saldırısında en az 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bir tren istasyonuna yapılan Rus saldırısında en az 22 sivilin öldüğünü açıkladı. Diğer yandan ABD'den "Rusya sahte referandumlar düzenleyebilir" uyarısı geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nınbir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Zelenskiy, Çarşamba akşamı yayınlanan video mesajında, Dnipropetrovsk bölgesindeki Çapline'de düzenlenen saldırıda düzinelerce kişinin de yaralandığını kaydetti. Zelenskiy, beş kişinin araçlarında yanarak yaşamını yitirdiğini ve ölenler arasında on bir yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğunu aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı, söz konusu çocuğun evine düşen bir roket sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy, saldırıya ilişkin ilk açıklamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen özel oturumda yapmış ve dört tren vagonunun yandığını aktarmıştı.

Ukrayna'nın bağımsızlık gününün, ülkenin Rusya tarafından işgalinin altıncı ayına denk düşmesi, başkent Kiev'de hükümet binaları ve altyapı tesislerine Rus saldırıları olabileceği endişesine yol açmıştı.

Baerbock: Silah göndermekten başka yapacak bir şey yok

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut durumda Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Rus hükümetiyle yapılacak olası görüşmelerin bir anlamı olmadığını ifade etti. Baerbock, ZDF televizyonunun "Heute Journal" isimli haber programına verdiği röportajda, Moskova'nın "insani yardım koridorlarını gerçekten kapsamlı bir şekilde müzakere etmeye bile" hazır olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı, Rus işgali başlayana kadar Batı'nın bu savaşı önlemek için "mümkün olan her şeyi" yaptığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise, "tam da bu barış görüşmelerini bozmak için her şeyi yaptığını ve şimdi de altı aydır masum bir ülkeyi yok ettiğini" dile getirdi. Bakan, bu nedenle mevcut durumda "Ukrayna'yı silah sevkiyatıyla desteklemeye devam etmekten" başka yapacak bir şey olmadığını savundu.

ABD'den sahte referandum uyarısı

Bu aradaABD,Rusya'nın yakında işgal ettiği Ukrayna topraklarında Moskova'nın ilhak için hileli referandumlar düzenleyebileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus yönetiminin hükümet yetkililerine Herson, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde "sahte referandumlar" hazırlamaları talimatını verdiğini söyledi. "Bu referandumlar birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir" diyen Kirby, "Gerçek şu ki, bu hafta bitmeden Rusya'nın ilk referandumu ya da referandumları ilan ettiğini görebiliriz" diyerek, Rusya'nın referandum sonuçlarını manipüle ederek Ukraynalıların Rusya'ya katılmak istedikleri yönünde yanlış bir izlenim yaratmak istediğini savundu.

AFP/ SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Tren istasyonu saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy: Tren istasyonu saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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