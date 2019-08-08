Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız
55 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz.
Ukrayna
Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye
ile birlikte çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:05
Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir Şam'dan "güvenli bölge" tepkisi: Bağımsızlığımıza küstahça bir saldırı Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak