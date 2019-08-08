Son Dakika Haberleri: Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız
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Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız

55 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz.

Zelenskiy: Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız." dedi.
Türkiye, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:05 
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