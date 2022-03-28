Zelenskiy: "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var"

28.03.2022 04:20

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, " Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var
Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var
Zelenskiy: Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var' - Son Dakika


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