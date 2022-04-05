Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır - Son Dakika
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Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

05.04.2022 18:43

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Mariupol'daki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların ve ölenlerin Mariupol'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yaralıları ve ölüleri gemilerle Berdyansk'tan nakletmeye hazır. Mariupol'a yaklaşmaları imkansız. (Güvenlik nedeniyle) Buna izin vermeyiz. Berdyansk'tan nakledebilirler. Yani (yaralı ve ölülerin) Berdyansk'a götürülmeleri gerekiyor. Yaralıları ve ölüleri (Mariupol'dan) çıkarmak için tüm altyapımız hazır. Putin'den onay bekliyoruz. Ben Erdoğan ile konuştum, Erdoğan onunla konuştu. Şimdi bu durum onun (Putin) onayına bağlı."

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rus ve Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini söylemişti.

Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

YORUMLAR
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Zelenski, Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu Zelenski, Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu Zelenskiy: 'Tahliyeler konusunda Türkiye ile görüşüyoruz' Zelenskiy: 'Tahliyeler konusunda Türkiye ile görüşüyoruz'

Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır - Son Dakika


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