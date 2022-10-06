Zelenskiy, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

06.10.2022 21:32
Zelenskiy, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulmasını görüşmek üzere Kiev'e gelen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulmasını görüşmek üzere Kiev'e gelen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Grossi ile yaptığı görüşmenin ana gündeminde Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği konusunun bulunduğunu belirtti. Zelenskiy, "Orada hala 500 kadar Rus militan var. Bu nedenle Ukrayna ve Avrupa'nın radyasyon güvenliğini garanti etmenin tek yolu, santralin topraklarının tamamen silahsızlandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, UAEA heyetinin yaptıkları ziyaretin ardından Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin geçen ay yayımladığı raporun kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Grossi, düzenlediği basın toplantısında Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Bu, uluslararası hukukla ilgili bir mesele. Savaşın bir an önce durmasını istiyoruz ve elbette UAEA'nın pozisyonu, bu tesisin Ukrayna'ya ait bir tesis olduğu yönünde." ifadesini kullandı.

Grossi'nin Kiev temaslarının ardından görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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