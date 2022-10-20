Zelenskiy: "Üç enerji tesisimiz daha düşman tarafından tahrip edildi." - Son Dakika
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Zelenskiy: "Üç enerji tesisimiz daha düşman tarafından tahrip edildi."

20.10.2022 07:42

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerince üç enerji tesislerinin daha tahrip edildiğini belirterek Ukrayna halkını enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerince üç enerji tesislerinin daha tahrip edildiğini belirterek Ukrayna halkını enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.

Zelenskiy: "Lütfen gerekmedikçe elektrikli aletleri açmayın. Elektrik tüketiminizi sınırlayın ve çok fazla enerji tüketen cihazları kullanmayın. Elektrik tüketiminin olabildiğince bilinçli olması çok önemlidir ve bu nedenle planlı kesintiler, daha kısa olacaktır." dedi.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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