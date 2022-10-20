Zelenskiy: "Üç enerji tesisimiz daha düşman tarafından tahrip edildi."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerince üç enerji tesislerinin daha tahrip edildiğini belirterek Ukrayna halkını enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.
Zelenskiy: "Lütfen gerekmedikçe elektrikli aletleri açmayın. Elektrik tüketiminizi sınırlayın ve çok fazla enerji tüketen cihazları kullanmayın. Elektrik tüketiminin olabildiğince bilinçli olması çok önemlidir ve bu nedenle planlı kesintiler, daha kısa olacaktır." dedi.
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