Zelenskiy: "Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi"

20.03.2022 04:37
Zelenskiy: "Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.

Yayımladığı görüntülü mesajında Ukraynalılara seslenen Zelenskiy, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Üstelik, barıştan en çok biz yanayız. Çünkü hayatını kaybeden herkesi sayıyoruz. Çünkü, bizim için yıkılan her aile, yıkılan her ev önemlidir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan paha biçilemez." dedi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenskiy, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

Zelenskiy, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

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Vladimir Zelenskiy, Muhalefet, Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetinin askıya alınmasına karar verildi" - Son Dakika
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