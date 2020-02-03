Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zelenskiy: '(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi... - Son Dakika

Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi...

6 saat önce

Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum."

Zelenskiy:

Zelenskiy: "( Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum."

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 01:18:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]