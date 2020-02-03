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Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi...
6 saat önce
Zelenskiy: "(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum."
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Zelenskiy: "( Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu konuda farklı isimler var ve bugün Güvenlik Servisi Başkanımıza bütün belgeleri iletmiş oldum."
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